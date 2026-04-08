Debaixo de fogo. Tiago é alvo de «ataque cerrado» por parte dos colegas: e o motivo está a gerar controvérsia

Tiago esteve "debaixo de fogo" durante uma dinâmica que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 8 de abril, no Secret Story 10. Os concorrentes tiveram de assumir quais são os seus defeitos e qualidades e, depois de Tiago assumir que «tem controlado a sua impulsividade», foi duramente criticado por vários colegas.

«Se realmente me ferver o sangue, posso ser um bocado impulsivo. Já o fui aqui dentro, já tive algumas reações mais agressivas aqui, e acho que isso pode camuflar a minha qualidade, por momentos», justificou Tiago.

Sara foi a primeira a entrar em conflito com o jovem de Sines e atirou: «Queres esconder o teu pior lado, eu pelo menos mostro todos os lados, o melhor e o pior.»

Tiago não se deixou ficar e respondeu à letra: «Acho que deves orgulhar-te do teu pior lado. E isto é sarcasmo, querida.»

As acusações prosseguiram e Sara acusou Tiago de estar a querer «esconder» o que realmente é. «Temos de estar controladinhos, para não perdermos os nossos limites, porque temos pessoas a ver e temos de dar o exemplo», disse, em tom de ironia.

«Exatamente, ao contrário de ti, que não queres saber disso, eu quero. Tenho pessoas lá fora a quem dou aulas, miúdos para quem quero ser um exemplo», reagiu Tiago.

Depois, foi a vez de também Ricardo João intervir e comentar a postura de Tiago, bem como Hugo, que acusou o colega de «não saber ouvir os outros».

Tiago desvalorizou, e Ricardo João insistiu: «Eu sinto que tu medes a tua pessoa. Eu tenho uma filha e tenho a certeza que ela está 200% orgulhosa, mas eu não me meço aqui. Temos todos valores. Tu podes ser um exemplo e seres natural.»

Mais exaltado, Tiago respondeu: «E sou! Mas mais pessoas fazem isso aqui dentro. Vocês não vão dizer-me que são iguaizinhos a como são lá fora. A dizerem asneiras, a libertarem tudo... isso até é uma coisa que não devemos fazer neste contexto. Querem fazer, façam! Mas se fosse assim, não passavam tantas faixas a dizer para termos cuidado com conversas impróprias.»

Ricardo João foi mais longe e disse que o concorrente «tem tido a vida facilitada» dentro da casa, porque já conquistou várias imunidades e também tem «escapado» às nomeações.