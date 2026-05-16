Ao rubro. Imagem de Tiago e Eva está viral e os fãs torcem pela relação: «Vai dar certo»

Muito aflita e quase em lágrimas: As imagens de Eva ao perceber que “fez asneira” com Tiago

Eva leva para casa 100 mil euros! Todas as imagens do momento da vitória do Secret Story 10

A aproximação de Tiago e Eva depois do término da relação da vencedora do Secret Story 10 com Diogo Maia fez correr muita tinta. As intenções e a forma carinhosa com a qual o concorrente sempre tratou Eva fez com que os fãs começassem a apoiar a ideia de uma eventual relação amorosa entre ambos.

Na página de Instagram @ttiagoeva, criada por fãs dos ex-concorrentes gerou uma fotografia em Inteligência Artificial dos dois, com a seguinte descrição: «Enquanto não existem fotos reais, a inteligência artificial vai realizando os desejos. Tá muito real?».

Nos comentários, todos torcem pela reaproximação entre os dois, que ainda não se se viram desde a saída da casa mais vigiada do país. Dentro da casa, Tiago e Eva combinaram um jantar no Porto e outro no Alentejo, que ainda não se realizou porque ambos têm as agendas muito ocupadas de momento. Contudo, já se pronunciaram quanto ao assunto e relaxaram os fãs, dizendo que vão marcar o tal jantar.

Enquanto não acontece, os fãs não fizeram esperar e criaram uma imagem dos dois fora da casa, com o recurso a Inteligência Artificial.