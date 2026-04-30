Beijo na boca? Nova imagem de Tiago e Eva está a levar os fãs ao delírio

Uma nova imagem de Tiago e Eva está a incendiar as redes sociais e a deixar os fãs do Secret Story em verdadeiro delírio. A fotografia, que começou a circular online e que terá sido originalmente publicada na imprensa, mostra os dois concorrentes extremamente próximos, num momento que muitos descrevem como um quase beijo na boca.

A alegada cena terá acontecido no pós-gala da grande final do Secret Story 10, aumentando ainda mais a curiosidade em torno da relação entre ambos. Na imagem, vê-se Eva inclinada na direção de Tiago, num gesto íntimo que rapidamente gerou reações apaixonadas dos seguidores do programa.

Muitos fãs interpretam o momento como a confirmação de uma ligação especial que já vinha a ser comentada dentro e fora da casa. Contudo, nem todos estão convencidos da autenticidade da fotografia. Há utilizadores que sugerem que a imagem poderá ter sido manipulada ou até gerada com recurso a Inteligência Artificial.

Apesar das suspeitas, a verdade é que a imagem continua a ganhar tração e a alimentar o debate online. Real ou não, o impacto é inegável: Tiago e Eva voltam a estar no centro das atenções, provando que, mesmo depois do fim do programa, continuam a dar que falar.

Resta agora saber se algum dos dois irá reagir publicamente e esclarecer a situação — ou se o mistério continuará a alimentar a imaginação dos fãs.