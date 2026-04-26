De derreter o coração. Esta declaração de amor de Tiago para Eva é do mais bonito que há

Tiago foi o concorrente que conquistou o 4º lugar da décima edição do Secret Story e nas primeiras declarações que fez a Alice Alves, no pós-gala, declarou-se a Eva e referiu-se à colega como uma possível "futura vitória" na sua vida.

Inicialmente, o concorrente de Sines começou por revelar que estava perplexo com tudo, principalmente com o apoio que recebeu, que acabou por superar as expectativas. «Estou chocado por ter tido tantas visualizações nas minhas nas minhas músicas e tantas pessoas a apoiar-me».

De seguida, Tiago enumerou as vitórias que para si, acabou por conquistar no Secret Story 10: «Eu sempre disse que a minha primeira vitória era entrar, a segunda era viver esta experiência do início ao fim e a terceira vitória seria ficar em terceiro lugar. Não foi possível mas já levo duas vitórias».

Ao ouvir a declaração de Tiago, Alice Alves afirmou: «Eu achava que havia outra vitória, com o nome de Eva», ao que Tiago respondeu prontamente: «Sim. A vitória será quando ela olhar para mim da mesma maneira que olha para um frasco de gomas», declarou. Por fim, o ex-finalista acabou por enaltecer a vitória de Eva com a seguinte frase: «O amor irá sempre ganhar ao ódio».