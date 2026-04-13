Diogo paga para ver confessionário de Eva e Tiago, mas acaba com cara de poucos amigos: Saiba os motivos

Tiago e Eva estiveram juntos no confessionário pela primeira vez durante a gala do Secret Story do último domingo. No, Diogo acompanhou toda a conversa, depois de ter retirado três mil euros da conta de Ana. O concorrente não escondeu o incómodo ao ver a cumplicidade entre ambos e ao ouvir da boca de Tiago que há sim um claro interesse em Eva .

Durante o momento, Tiago assumiu que sente interesse por Eva, deixando-a ligeiramente desconfortável com a revelação. O concorrente acabou por admitir: «Sinto-me atraído pela Eva sim, é lindíssima». «Mas tendo em conta a situação toda, eu percebo sim e vou um bocadinho mais devagar. Tem de ser tudo com calma», acrescentou.

Cristina Ferreira decidiu ir mais além para perceber as verdadeiras intenções de Tiago e questionou: «Queria mesmo conhecer, ter uma relação, chamar namorada à Eva um dia destes?». Tiago respondeu de forma ponderada e cautelosa: «Acho que isso é muito cedo para dizer. Tinha de ver se há mais coisas que encaixem para chegar a esse ponto».

Ao longo da conversa, Eva manteve-se divertida. Contudo, nunca deu sinais de um interesse por Tiago. «É porta fechada completamente?», a concorrente respondeu: «Sim, Cristina, sim. Tenho o meu coração muito fragilizado».

Já Diogo começou por reagir com um sorriso, mas rapidamente adotou uma expressão mais fechada e séria. No final, Cristina Ferreira confrontou-o: «Não gostou nada desta conversa, pois não?» E Diogo assumiu: «Foi tranquilo, já estava à espera da parte da Eva. Quis mais ver a parte do Tiago», disse a Cristina Ferreira, após Tiago e Eva saírem do confessionário. Diogo não escondeu o incómodo à medida que a conversa ia avançando, ainda que não o assumisse. As expressões faciais do concorrente fizeram correr muita tinta.