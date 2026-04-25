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Fãs em delírio! Eva e Tiago dançam juntos fora do estúdio e levantam suspeitas

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A cumplicidade entre Eva Pais e Tiago voltou a dar que falar logo após a final do Secret Story 10, num reencontro marcado por sorrisos, dança e rumores que não param de crescer entre os fãs.

Eva e Tiago voltaram a ser o centro das atenções após a grande final da décima edição do Secret Story 10, protagonizando um momento cúmplice que não passou despercebido e que voltou a alimentar rumores entre os fãs.

Aos 22 anos, Eva Pais sagrou-se vencedora do reality show, arrecadando o prémio de 100 mil euros. Depois desta conquista, a nortenha prepara-se para iniciar uma nova fase da sua vida, deixando para trás o relacionamento mediático de cinco anos com o ex-concorrente Diogo Maia.

O momento aconteceu já depois da final, na madrugada de sábado, dia 25 de abril, junto às instalações da Venda do Pinheiro. Rodeados por fãs, os dois ex-concorrentes mostraram-se descontraídos, tiraram fotografias e partilharam vários momentos de interação com o público. O ponto alto da noite acabou por ser uma dança entre ambos, durante a serenata de Tiago que rapidamente intensificou os rumores sobre a relação, num ambiente de celebração que marcou o fim desta edição do programa.

Durante a sua passagem pela “mansão da Malveira”, Eva aproximou-se de Tiago Blela, com quem desenvolveu uma ligação evidente ao longo do programa. A cumplicidade entre ambos não escapou nem aos colegas de casa, que incentivaram a proximidade, nem ao público, que rapidamente começou a especular sobre a possibilidade de algo mais entre os dois. Já fora do formato, Tiago chegou mesmo a brincar com o tema, confessando que a sua maior vitória seria conquistar a atenção de Eva «como olha para um frasco de gomas».

Veja o vídeo.

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