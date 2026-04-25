Festa de arromba fora de estúdio. Estes foram os momentos mais marcantes do pós gala

A madrugada deste 25 de abril ficou marcada por momentos intensos na Venda do Pinheiro. Nas primeiras horas após saírem da casa, os finalistas do Secret Story 10 viveram uma autêntica celebração, onde não faltaram surpresas nem emoção.

À porta dos estúdios da MediaPro, onde decorrem as galas do reality show, o ambiente era de festa. Depois de vários registos fotográficos com os fãs que aguardavam ansiosamente, Tiago protagonizou um momento especial ao surpreender Eva com uma serenata. O alentejano interpretou um dos seus temas e rapidamente criou um cenário carregado de emoção, que acabou por contagiar todos os presentes. Entre sorrisos e entusiasmo, os dois ainda deram um pezinho de dança juntos.

A animação, no entanto, não ficou por aí. Mesmo após a saída de Tiago, que seguiu viagem rumo ao Alentejo, a música continuou a fazer-se ouvir. Além de ‘Loba’, de Ana Duarte, que juntou Eva, João, Liliana e Tiago na pista, também tocou o tema que parodia Ariana e o mediático triângulo amoroso que marcou esta edição do programa da TVI. Sempre bem-disposta, Eva voltou a destacar-se ao alinhar na brincadeira e dançar ao som dessa música, arrancando reações de quem assistia.