Por esta ninguém esperava: Tiago choca Cláudio Ramos com decisão sobre Eva

Tiago Blela esteve esta manhã no Dois às 10, onde, em entrevista a Cláudio Ramos, partilhou como tem vivido os últimos dias desde que ficou em quarto lugar no Secret Story 10. E um dos temas da entrevista acabou por ser o flirt que teve dentro da casa com Eva, a grande vencedora da edição.

Cláudio Ramos quis saber como está, neste momento, a história de amor entre Tiago e Eva, mas acabou a ficar desiludido. O finalista explicou que tomou a decisão de não procurar Eva, porque «não sentiu reciprocidade».

«Tinha interesse na Eva sim. É verdade. Agora, cá fora, também continuo a ter a mesma sensação em relação a ela. Senti muita admiração por ela. Mas, se me perguntarem assim: ‘Tiago agora vais procurar a Eva?’ Não, não vou. Vou-lhe dar o espaço para ela viver esta aventura da vida dela cá fora. Eu também preciso disso, até porque estou cheio de trabalho. Mas quero muito estar com a Eva, ela deve-me um jantar», declarou, explicando melhor a sua decisão.

«Não senti reciprocidade, mas sei que pode não ser relacionado com aquilo que eu sou e mais com a situação toda da vida dela. É muita coisa ao mesmo tempo. Cá fora temos muitas coisas fazer, o que é para nós vem a nós. Se o destino tiver de me juntar com ela, vai fazê-lo».