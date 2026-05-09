Reviravolta! Após tomar decisão radical, Tiago faz revelação bombástica sobre Eva: «Ultimamente temos…»

O Secret Story 10 continua a dar que falar e, desta vez, foi Tiago quem voltou a estar em destaque. O quarto classificado do reality show marcou presença, esta manhã, no programa 'Em Família', onde acabou por falar sobre a relação que mantém com Eva.

Depois de, já fora da casa, ter revelado que tomou a decisão de não tentar voltar a aproximar-se da jovem, Tiago contou agora que a situação poderá estar diferente. Apesar das dificuldades impostas pelas rotinas e pela distância, os dois continuam em contacto e estão agora mais próximos.

«Estamos os dois cheios de trabalho e com rotinas diferentes, ela vive lá em cima e eu cá em baixo. Mas temos falado sim, agora ultimamente temos falado um bocadinho mais», começou por referir.

O ex-concorrente continuou: «Logo que começámos a falar a conta dela foi abaixo, depois foi a minha, mas sim temos falado no tempo que dá e está tudo bem, estamos a manter uma amizade saudável», afirmou.

As declarações acabaram por surpreender alguns fãs do programa, sobretudo depois das palavras anteriores de Tiago, nas quais dava a entender que o afastamento entre ambos seria definitivo. Ainda assim, o ex-concorrente garantiu que, para já, a relação com Eva mantém-se numa base de amizade.