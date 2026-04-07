Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido

Cada vez mais abalada, Eva mostrou-se lavada em lágrimas esta segunda-feira à noite, após o fim do programa Especial. A concorrente estava indignada com as afirmações do ex-namorado, Diogo, que falou da vida financeira do casal, quando os dois estávamos juntos.

E foi quando Eva estava em pranto, que Tiago teve um gesto que quase passou despercebido. No meio do desespero de Eva, Tiago levantou-se e foi buscar o próprio casaco para proteger a concorrente do frio.

Antes de ser expulso, João era o maior apoio de Eva dentro da casa. Será que foi Tiago a ocupar esse papel?

Veja o vídeo.