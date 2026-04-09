Tiago sobe um lugar e fica pertinho de Eva: O novo ranking de Popularidade do Secret Story

O mais recente ranking de popularidade do Secret Story acaba de ser tornado público, no Instagram do reality show, e já está a dar que falar.
Sem grandes surpresas, Eva surge no topo da tabela, como a concorrente mais gostada.Mas se há quem suba, há também quem caia… e de forma acentuada. No fundo da tabela surge Ariana, a maior rival de Eva. Logo acima, em penúltimo lugar, está Diogo, que também não escapa à quebra de popularidade devido ao triangulo amoroso que criou na casa.
Estes são todos os resultados:
1º Eva
2º Jéssica
3º Tiago
4º Ricardo João
5º Sara
6º Liliana
7º Hugo
8º Norberto
9º Ana
10º Luzia
11º Diogo
12º Ariana