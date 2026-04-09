Tiago sobe um lugar e fica pertinho de Eva: O novo ranking de Popularidade do Secret Story

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Conheça as novidades do mais recente ranking de popularidade desta semana.

O mais recente ranking de popularidade do Secret Story acaba de ser tornado público, no Instagram do reality show, e já está a dar que falar.

Sem grandes surpresas, Eva surge no topo da tabela, como a concorrente mais gostada.Mas se há quem suba, há também quem caia… e de forma acentuada. No fundo da tabela surge Ariana, a maior rival de Eva. Logo acima, em penúltimo lugar, está Diogo, que também não escapa à quebra de popularidade devido ao triangulo amoroso que criou na casa. 

Estes são todos os resultados:
 

1º Eva

2º Jéssica 

3º Tiago 

4º Ricardo João 

5º Sara 

6º Liliana

7º Hugo 

8º Norberto 

9º Ana 

10º Luzia 

11º Diogo 

12º Ariana 

 

 

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