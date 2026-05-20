Tiago vive reencontro «tão esperado» e Eva não contém a emoção. O vídeo já está viral

Tiago, ex-concorrente do Secret Story 10, emocionou os fãs nas redes sociais ao partilhar um vídeo muito especial de um reencontro muito aguardado, depois de ter saído da casa mais vigiada do país. O momento rapidamente conquistou os seguidores e já se tornou viral.

Nas imagens, Tiago surge visivelmente feliz ao rever o seu animal de estimação - o cão que deixou quando entrou no programa- que reage com enorme entusiasmo assim que o reconhece. O vídeo, carregado de emoção e carinho, recebeu milhares de gostos e comentários em poucas horas.

Entre as muitas reações destacou-se a de Eva, também ex-concorrente do reality show e amiga próxima de Tiago. Na caixa de comentários, escreveu: “O tão esperado vídeo”, frase que acabou por chamar ainda mais atenção dos fãs do programa.

Os seguidores não esconderam a ternura perante o momento, deixando mensagens como »o meu coração não aguenta tanta fofura» e «o vídeo que custou a chegar». Muitos destacaram ainda a ligação especial entre Tiago e o animal, considerando o reencontro um dos momentos mais genuínos vistos após o fim do programa.

Depois da experiência intensa vivida no Secret Story 10, Tiago continua muito ativo nas redes sociais, onde vai partilhando vários momentos do regresso à rotina e da proximidade com os amigos e fãs que conquistou durante a participação no formato.