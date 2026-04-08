Antes de entrar no Secret Story 10, Tiago estava irreconhecível e conheceu um dos ícones do rap brasileiro

Tiago tem sido um dos concorrentes mais falados do Secret Story 10, conquistando rapidamente a atenção do público dentro e fora da casa mais vigiada do país. Com uma personalidade forte, autêntica e marcante, o jovem tem gerado carinho entre os colegas e os espectadores, destacando-se não só pelo seu jogo, mas também pela sua carreira no mundo da música.

Tiago entrou no reality show com o objetivo claro de «ser único» e «divertir-se», mas também com uma ambição maior: ganhar reconhecimento no mundo da música. E, de facto, poucos sabem que o concorrente já constrói o seu percurso artístico fora do programa, com temas lançados no YouTube e atuações ao vivo partilhadas nas redes sociais.

Para além do talento musical, há outros aspetos da vida do concorrente que estão a dar que falar cá fora. A sua mudança de visual ao longo dos anos tem surpreendido os fãs, mostrando uma evolução que não passa despercebida.

Outro detalhe que está a despertar curiosidade é uma fotografia onde surge ao lado de Matuê, um dos nomes mais conhecidos do rap brasileiro. O registo tem circulado nas redes sociais e reforça a ligação do concorrente ao universo musical, mostrando que já teve contacto com figuras de destaque internacional.