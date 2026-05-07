Conquistou o 4º lugar no Secret Story 10 e está de regresso aos palcos. Saiba tudo sobre a ascensão de Tiago na música

Tiago Blela ficou conhecido do grande público através da participação em Secret Story 10, onde deu a conhecer várias facetas da sua vida. Além de trabalhar como instrutor de skate e surf, o ex-concorrente revelou também a forte ligação à música, área na qual atua com o nome artístico ALI7520.

Terminada a experiência no reality show da TVI, o jovem regressa agora aos palcos e já tem uma nova atuação marcada. Tiago Blela foi confirmado no evento The Chemistry Club , iniciativa criada pela apresentadora Inês Abrantes.

O anúncio foi feito através das redes sociais do projeto, onde pode ler-se: «O nosso sunset acaba de ganhar outro ritmo. Confirmamos o ALI7520 (Tiago Blela) no The Chemistry Club. Depois do sucesso no Secret Story 10, ele junta-se a nós no Zambeze , dia 9 de maio , para um final de tarde inesquecível».