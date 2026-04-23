Música de Tiago é um fenómeno e já é um dos temas mais pesquisados do momento

Tiago entrou no Secret Story 10 e rapidamente conquistou os colegas dentro da casa mais vigiada do país, mas também o público cá fora. Esta semana, o ambiente subiu de tom quando duas das suas canções foram reproduzidas, deixando todos entusiasmados e completamente rendidos ao seu talento.

“Sereia” destacou-se de imediato, ecoando pela casa e tocando os concorrentes de forma especial. A letra, marcada por uma forte componente romântica, não passou despercebida e gerou várias reações emocionadas entre os colegas, como foi o caso de Jéssica e de Eva . Cá fora, o impacto foi igualmente evidente: nas redes sociais, sobretudo no X, a música tornou-se viral e chegou ao top 25 das tendências, multiplicando comentários e partilhas.

O fenómeno não ficou por aqui. Fãs do programa têm utilizado “Sereia” como banda sonora para vídeos dedicados à proximidade entre Tiago e Eva, criando montagens que rapidamente se espalharam pela internet. A ligação entre os dois concorrentes, aliada à carga emocional da música, tem alimentado ainda mais o entusiasmo dos seguidores, que acompanham de perto cada momento dentro da casa.