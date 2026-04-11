Para além de arrasar no surf e skate, Tiago já brilhou no mundo da moda. E nós mostramos-lhe a prova 

Irreconhecível. Antes de entrar no Secret Story 10, Tiago tinha o cabelo pintado de loiro e com tranças

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Para além do surf e do skate, Tiago esconde mais uma paixão e há uma foto que o prova. O jovem juntou o amor pela música ao universo da moda e marcou presença num evento que cruza as duas áreas.

Numa publicação partilhada no Instagram, é possível ver Tiago em cima do palco da passarela, microfone na mão, a dar voz a uma atuação ao vivo. A imagem, que rapidamente chamou a atenção dos seguidores, surge acompanhada de uma legenda reflexiva sobre criatividade e identidade na moda portuguesa.

«Momentos como este mostram como a criatividade tem bastante espaço em Portugal. O Moda na cidade é um movimento onde a música, o estilo e a identidade se cruzam para dar espaço a novas ideias, novas marcas, parcerias e vozes da moda portuguesa.», começou por escrever.

No final da publicação, o ex-concorrente deixou ainda uma mensagem de gratidão e incentivo dirigida aos seus seguidores:

«Obrigado pelo convite e pela confiança, foi uma experiência única. Obrigado, também a todos os que estiveram presentes. Nunca desistam dos vossos objetivos, continuem a criar, a arriscar e a acreditar.»