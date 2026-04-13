Jéssica carrega no botão dos segredos e deixa Tiago a tremer. Veja o que aconteceu

A gala deste domingo de Secret Story ficou marcada por mais um momento decisivo. Jéssica recebeu um “buzz grátis” e não perdeu tempo: decidiu usá-lo para tentar descobrir o segredo de Tiago. No confessionário, a sós, Jéssica explicou o seu raciocínio e revelou estar convencida de que o colega teria “reaprendido a andar.

Quando confrontou Tiago, o concorrente ainda tentou manter a calma e disfarçar, mas houve um detalhe que não escapou ao olhar atento de Jéssica: o nervosismo. Segundo a própria, Tiago estava visivelmente a tremer.

Mais tarde, já na sala, chegou o momento da verdade. Determinada, Jéssica avançou com o palpite… e acertou em cheio. O segredo foi desvendado.

Veja o vídeo.