Um autêntico fenómeno, que até deixou uma cantora famosa rendida: vídeo de Tiago ultrapassa um milhão de visualizações

Um vídeo protagonizado por Tiago está a conquistar as redes sociais e já pode ser considerado um verdadeiro fenómeno. Partilhado pela TVI no Instagram, o reels mostra Tiago a dançar ao som de “Nha Terra”, tema da cantora Soraia Ramos, e rapidamente começou a somar visualizações, reações e comentários entusiásticos por parte dos seguidores.

No vídeo, Tiago surge completamente entregue à música, com passos de dança cheios de energia que não passaram despercebidos aos utilizadores da plataforma. A espontaneidade e o entusiasmo demonstrados no momento acabaram por conquistar quem viu o reels, levando muitos fãs a deixarem mensagens de apoio e diversão na caixa de comentários. «A evolução do jogo de cintura do Tiago durante este programa não está escrito 😂🔥», «Que maravilha grande Tiago» e «Tiagoooooooooooo justo vencedor 🏆», são alguns dos comentários que se podem ler.

O momento ganhou ainda mais destaque quando a própria Soraia Ramos reagiu ao vídeo. A artista não só partilhou o reels nos seus stories de Instagram, como também decidiu comentar diretamente a publicação feita pela TVI. Na mensagem, demonstrou o seu entusiasmo com a performance de Tiago: «Granda Tiago 😂🕺🏽✨ ADORO 🥳».