Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

É assim que está a filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson aos 12 anos. As imagens impressionam

Tierry Vilson foi pai pela terceira vez! A novidade foi dada por Teresa Silva, a mãe do ex-concorrente do Secret Story 4, durante a sua visita ao Dois às 10, nesta quarta-feira, 4 de março.

«Já sou novamente avó! O Caio já nasceu, já faz um mês», contou a ex-concorrente do Big Brother 2020 e comentadora de vários reality shows da TVI.

Tierry Vilson é ainda pai de Yasmin Dafne, fruto da relação com Sofia Sousa. Os dois tinham sido pais há pouco tempo quando entraram na Casa dos Segredos 4, já separados. Tierry também é pai de Ayla, fruto do atual casamento com Meghan, com quem agora tem mais um filho.