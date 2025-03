Lágrimas e choque: Lembra-se quando Tierry revelou segredo com Sofia? Reveja o momento marcante do SS4

Recorde este momento do SS4: Tierry revela segredo com Sofia e deixa casa em choque

Joana Diniz recordou hoje o momento em que Tierry Vilson revelou o seu segredo com Sofia Sousa na Casa dos Segredos 4.

Nós fomos buscá-lo para que reveja um dos momentos mais marcantes da história dos reality shows em Portugal.

No Secret Story - Desafio Final, Joana Diniz recordou esta manhã um dos momentos mais marcantes do Secret Story, quando Tierry Vilson desvendou o seu próprio segredo em comum com Sofia Sousa: «Temos uma filha em comum», na quarta edição da Casa dos Segredos, em 2013.

Joaninha estava presente nesse momento e teve um papel crucial a acalmar Tierry, que estava muito nervoso. Hoje, em conversa com as colegas no Desafio Final, Joana recordou tudo: «Eu estava no quarto, lembro-me tão bem desse momento», disse.

Aproveitámos esta deixa e fomos buscar o momento que na altura deixou tudo e todos em choque e valeu muitas lágrimas de todos os concorrentes, que não contavam com tamanho momento de tensão.

Aconteceu há mais de 12 anos e continua a ser um dos momentos mais marcantes de sempre da história dos reality shows em Portugal, que ninguém esquece.

Veja o vídeo e recorde o momento. Percorra também as galerias de fotografias para ver como estão agora Tierry e Sofia e como está crescida a filha do casal.