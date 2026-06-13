Em foto rara, Tierry Vilson surge com a mulher e as três filhas. Veja como estão atualmente

Tierry Vilson surpreendeu os seguidores ao surgir numa rara fotografia em família que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais.

Na imagem, partilhada pela mãe, Teresa Silva, o ex-concorrente surge acompanhado pela mulher e pelas três filhas, num momento descontraído e repleto de cumplicidade. A fotografia mostra a família reunida durante um evento, com os sorrisos e a boa disposição a saltarem à vista.

O que mais impressionou os fãs foi o crescimento das filhas de Tierry Vilson. Habituado a manter a vida familiar longe dos holofotes, o ex-concorrente de reality shows raramente partilha registos tão pessoais, motivo pelo qual a publicação gerou inúmeras reações.

Na fotografia, a filha mais velha - em comum com Sofia Sousa - surge já bastante crescida, enquanto as duas mais novas roubam atenções com a sua ternura. Os seguidores não tardaram a destacar as semelhanças entre os membros da família e a elogiar a bonita união demonstrada no retrato.

Apesar da exposição mediática que marcou alguns momentos da sua vida, Tierry Vilson tem optado por uma postura mais reservada no que toca à esfera familiar. Ainda assim, de vez em quando, a mãe dele brinda os fãs com imagens especiais como esta.

A publicação acabou por conquistar centenas de gostos e comentários, com muitos internautas a destacarem o quão crescidas estão as filhas do ex-concorrente e a felicidade estampada no rosto de toda a família.

Uma fotografia simples, mas que mostra um lado mais pessoal de Tierry Vilson e que deixou os seguidores rendidos a este raro momento em família.