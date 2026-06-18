Toy admite relação cortada com a mãe dos filhos: «Passaram-se coisas muito graves»

Toy foi o convidado de Cristina Ferreira no Dois às 10 desta quinta-feira, 18 de junho, para falar sobre o lançamento do seu livro autobiográfico. Ao longo da entrevista, o cantor recordou alguns dos momentos mais marcantes da sua vida pessoal, incluindo da sua vida amorosa. O fim da relação de 26 anos com a mãe dos seus filhos não podia deixar de ser assunto.

Confrontado com a dificuldade de abandonar um projeto de vida tão longo, o ex-comentador de reality shows da TVI admitiu que a decisão não foi fácil. Ainda assim, garantiu que o amor acabou por prevalecer e permitiu-lhe seguir em frente.

Apesar da separação, Toy assegurou que a relação com os filhos nunca sofreu qualquer abalo e mostrou-se orgulhoso da ligação que mantém com eles. Já no que diz respeito à antiga companheira, o cenário é bem diferente.

O cantor revelou que não existe qualquer contacto entre ambos e deixou claro que não prevê uma reaproximação. «Passaram-se coisas muito graves, muito nossas... que foram demasiado graves», afirmou.

Sem entrar em detalhes sobre o que motivou este afastamento definitivo, Toy reconheceu ainda que a sua situação «não é um bom exemplo lá para casa» e explicou que, «quando as coisas atingem um grau de gravidade», há situações que se tornam impossíveis de ultrapassar.

Desta forma, o artista deixou claro que a relação com a mãe dos seus filhos está completamente encerrada e sem perspetivas de reconciliação.

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