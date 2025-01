Casa dos Segredos 3: Lembra-se da prima de Cristiano Ronaldo, Tracy Oliveira? Veja como está

Tracy de Oliveira entrou na terceira da edição da Casa dos Segredos, que estreou em 2012 e fez, na altura, notícia por dizer-se prima do internacional português.

Passados mais de 12 anos da sua participação, a primeira concorrente a ser expulsa daquela edição continua a não deixar ninguém indiferente, mas, desta vez, é nas redes sociais que tem dado que falar.

Nos três dias que viveu na casa mais vigiada do país, Tracy de Oliveira, na altura com 18 anos, destacou-se pela excelente forma física. Atualmente, as coisas não mudaram muito, já que a ex-concorrente continua a ter muitos fãs a elogiar as curvas através das redes sociais.

Recorde-se que a ex-concorrente entrou no reality show com o segredo "Sou prima do Cristiano Ronaldo".

