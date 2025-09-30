Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

O clima dentro da casa mais vigiada do país promete aquecer ainda mais. Esta terça-feira, no segmento Última Hora do “Secret Story 9”, Nuno Eiró deixou no ar uma revelação que está já a dar que falar entre os fãs do programa: vai haver uma sanção aplicada a um concorrente no Especial desta noite, conduzido por Cristina Ferreira.

Segundo o apresentador, a Voz irá confrontar diretamente um participante e ditar as consequências do seu comportamento, num momento que promete marcar a emissão e não deixar ninguém indiferente.

O concorrente sancionado será Fábio. Veja, em baixo, o vídeo do anúncio especial e descubra o motivo.

Polémicas recentes na casa

A notícia surge numa altura em que o “Secret Story 9” tem sido palco de fortes emoções e várias polémicas. Entre os acontecimentos mais comentados destacam-se:

Discussões acesas entre concorrentes que têm dividido a casa em grupos rivais, com acusações mútuas e tensão constante.

Confissões surpreendentes , que abalaram alianças e mudaram estratégias de jogo.

Confrontos diretos durante as galas , onde alguns participantes não esconderam mágoas e ressentimentos perante o público.

Momentos de proximidade inesperada, que geraram especulação fora da casa e dividiram opiniões nas redes sociais.

Fábio e Liliana têm sido dois grandes protagonistas deste jogo. Durante a emissão do Última Hora, assistimos a imagens de uma conversa dos dois a sós no quarto, em clima íntimo. Falando de segredos, Fábio dá a entender que Liliana já lhe deu uma pista crucial sobre o seu segredo.

Veja o momento, no vídeo em baixo.

A cada semana, os concorrentes enfrentam novos dilemas e desafios, mas agora, com a chegada de uma sanção inédita, o jogo pode sofrer uma reviravolta decisiva.

Tudo será revelado hoje à noite, no Especial do “Secret Story 9”, em direto na TVI.