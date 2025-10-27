Ao Minuto

Após zanga com Catarina Miranda, mulher de Sérgio Duarte quebra o silêncio: «Estou exausta»

  • Secret Story
  • Hoje às 15:56
Após zanga com Catarina Miranda, mulher de Sérgio Duarte quebra o silêncio: «Estou exausta»

Vanda Duarte quebrou o silêncio após a zanga com Catarina Miranda.

Vanda Duarte, mulher de Sérgio Duarte, quebrou o silêncio após a zanga com Catarina Miranda, que levou ao fim da relação de amizade que mantinham. 

Nas stories do Instagram, a jovem escreveu: «Foi uma semana dura. Daquelas em que uma pessoa tenta fazer o bem e leva ‘patadas’ em troca. Não é que esperes aplausos. Só não esperas o vazio, a indiferença. Como se a empatia tivesse saído de férias e ninguém se desse ao trabalho de substituí-la». 

«Não estou triste, estou exausta. De explicar, de justificar a bondade, de ver a ternura a ser confundida com fraqueza. De perceber que há quem ache (…) que só se ajuda com interesses por trás. Não é esse o meu mundo e talvez esteja a viver no lugar errado, com as pessoas erradas», acrescentou. 

Vanda Duarte sublinhou: «Isto hoje não é um grito, é só uma partilha cansada. Se desanima? Claro, mas não me tira do caminho, porque forço o meu coração a lembrar-se que a vida não vai sempre a direito, que devemos seguir com quem sabe estar, com quem vê, sente e entende». 

«A generosidade sem contrapartidas, essa ternura limpa, é rara. E as coisas raras são desconfortáveis para quem já se habituou a viver de olhos semicerrados, sempre com um pé atrás, sempre à defesa. Dão-me pena», rematou a mulher de Sérgio Duarte. 

Recorde tudo o que aconteceu: 

Catarina Miranda e Sérgio Duarte, ex-concorrentes do Big Brother 2024, surpreenderam tudo e todos ao anunciar o fim da amizade que os unia e que parecia ser inquebrável. 

Os dois fizeram comunicados individuais a anunciar o fim da relação e Catarina Miranda foi mais longe, explicando os motivos do sucedido, que se prende sobretudo com a loja que a ex-concorrente tinha com a mulher de Sérgio Duarte. 

«O ponto crucial foi a Vancat, empresa que estava na minha posse e da Vanda (mulher de Sérgio) e à qual o Sérgio se mostrou contra desde o início... contra até perceber os valores que poderiam ser provenientes da mesma», escreveu Catarina Miranda. 

A ex-concorrente acrescentou: «Dando valor à nossa amizade, pedi para terminar a sociedade antes que se estragasse não só a loja, como também a nossa relação», algo que acabou mesmo por acontecer inevitavelmente.

Já Sérgio Duarte limitou-se a informar da 'separação' e deixou um aviso sério: «Importa reforçar que defenderei a minha integridade, bem como a da minha família, por todas as vias necessárias, inclusive meios legais, caso venham a ser proferidas inverdades ou acusações difamatórias».

De recordar que Sérgio Duarte sempre foi um grande apoiante de Catarina Miranda fora da casa, nos realities em que ela entrou após o Big Brother 2024. Inclusive, Catarina é madrinha da filha mais nova de Sérgio e trata a mais velha por sobrinha, o que demonstra a amizade que os unia. 

 

Temas: Vanda Duarte Sérgio Duarte Catarina Miranda

