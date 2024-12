Vanessa Ferreira da Casa dos Segredos 3 anuncia nova gravidez após superar luto

Vanessa Ferreira, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, partilhou com os seus seguidores uma notícia que trouxe alegria e esperança: está novamente grávida.

Vanessa, que vive atualmente na Suíça, divulgou a boa noticia através de um vídeo publicado na sua conta de instagram na passada sexta-feira, 6 de dezembro.

No vídeo, Vanessa mostra a ecografia do bebé e revela a felicidade de ouvir o seu batimento cardíaco: «O melhor de hoje: ouvir o batimento cardíaco do pequenino e saber que se desenvolve bem».

Contudo, a ex-concorrente não deixou de partilhar também uma preocupação relacionada com a saúde...

A ex-concorrente informou que o resultado da sua glicose sanguínea em jejum não foi o esperado (5,9 mmol/L), pelo que será acompanhada de perto por médicos, incluindo a utilização de medidores de glicose e acompanhamento nutricional: «Uma deteção precoce, mas acreditar que tudo correrá bem", afirmou, com otimismo.

Este momento feliz vem após um período difícil para Vanessa, que, em maio deste ano, revelou estar a atravessar um luto devido a um aborto espontâneo. Agora, com a gravidez a correr bem, Vanessa tem mostrado muita fé e gratidão: «Os nossos corações transbordam de alegria e de muita fé por um final feliz. Bênçãos de amor e esperança cheguem até nós…».

Vanessa Ferreira já é mãe de Matteo, um menino de três anos, e agora espera a chegada de mais um membro para a família. Os seus fãs que acompanharam a sua presença no Secret Story 3 têm expressado muito apoio e mensagens positivas!