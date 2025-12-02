Vanessa Ferreira apanha susto terrível com filho na Suíça: «Não me lembro de gritar tanto»

Casa dos Segredos 3: Vanessa Ferreira radiante com nova gravidez. Veja as fotos

Vanessa Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores um susto que apanhou com o filho, Matteo. A ex-concorrente do Secret Story revela que, uma vez, perdeu o filho no Museu do Transporte, na Suíça, e entrou em pânico.

A confissão foi feita as redes sociais: «Eu perdi o Matteo. Ele estava ao pé de mim e, de repente, olho e não o vejo. Não me lembro de gritar tanto na minha vida...».

E prosseguiu: «Só de pensar até choro. Já foi há cerca de 2 anos e nunca esquecerei. Agora “rio-me” mas o momento foi aterrorizante».

Por fim, Vanessa deixou bem claro que não quer saber do julgamento dos outros. «Quem estiver pronto para julgar, que trinque a língua. Pois acontece mais rápido do que pensam», findou.