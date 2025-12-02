Vanessa Ferreira apanha susto terrível com filho na Suíça: «Não me lembro de gritar tanto»

Ao Minuto

22:53
Liliana segue Fábio após discussão e leva resposta: «Preparem-se para a ronda dois!» - Big Brother
00:43

Liliana segue Fábio após discussão e leva resposta: «Preparem-se para a ronda dois!»

22:53
Apanhadas! Pedro apanha as 'cuscas' a ouvir a conversa privada de Leandro atrás da porta - Big Brother
01:58

Apanhadas! Pedro apanha as 'cuscas' a ouvir a conversa privada de Leandro atrás da porta

22:47
Cansado da discussão, Fábio vira as costas a Liliana: «Desce à Terra!» - Big Brother
02:02

Cansado da discussão, Fábio vira as costas a Liliana: «Desce à Terra!»

22:44
Fábio perde a cabeça com Liliana e eleva o tom: «Tu fazes-te de coitadinha como se eu fosse...» - Big Brother
01:27

Fábio perde a cabeça com Liliana e eleva o tom: «Tu fazes-te de coitadinha como se eu fosse...»

22:44
Crise na relação. Fábio e Liliana voltam à discussão: «Parece que queres separar-te!» - Big Brother
05:43

Crise na relação. Fábio e Liliana voltam à discussão: «Parece que queres separar-te!»

22:44
Cuscos na casa! Enquanto Fábio e Liliana discutem, concorrentes ouvem tudo atrás das portas - Big Brother
05:43

Cuscos na casa! Enquanto Fábio e Liliana discutem, concorrentes ouvem tudo atrás das portas

22:39
Zangado, Leandro tem saída hilariante: «Sou como o Bruno de Carvalho: 'brincadeira tem hora, limite'» - Big Brother
00:38

Zangado, Leandro tem saída hilariante: «Sou como o Bruno de Carvalho: 'brincadeira tem hora, limite'»

22:36
Ana e Marisa unidas contra Leandro: «Que vergonha que és. Estás a pisar os amigos. Jogo sujo!» - Big Brother
04:06

Ana e Marisa unidas contra Leandro: «Que vergonha que és. Estás a pisar os amigos. Jogo sujo!»

22:32
Inês e Leandro em confronto aceso após Especial: «Tu nem sequer estavas lá!» - Big Brother
03:45

Inês e Leandro em confronto aceso após Especial: «Tu nem sequer estavas lá!»

22:24
Cristina Ferreira confronta Fábio: «Já o chateia estas coisas da Liliana?» - Big Brother
03:45

Cristina Ferreira confronta Fábio: «Já o chateia estas coisas da Liliana?»

22:24
Fábio em lágrimas após discussão com Liliana: «Ela disse que não queria nada disto... é injusto» - Big Brother
03:45

Fábio em lágrimas após discussão com Liliana: «Ela disse que não queria nada disto... é injusto»

22:17
Polémica instalada! Leandro no centro da discussão mais acesa do dia: «Rebaixa para se enaltecer» - Big Brother
02:46

Polémica instalada! Leandro no centro da discussão mais acesa do dia: «Rebaixa para se enaltecer»

22:14
Liliana arrasa Leandro em pleno Especial: «É mentiroso. Ele inferioriza toda a gente» - Big Brother
01:09

Liliana arrasa Leandro em pleno Especial: «É mentiroso. Ele inferioriza toda a gente»

22:14
«Ele quer sobressair porque é muito inseguro»: Leandro recebe ataque cerrado no Especial - Big Brother
01:09

«Ele quer sobressair porque é muito inseguro»: Leandro recebe ataque cerrado no Especial

22:09
Depois da discussão, Marisa e Pedro trocam beijo apaixonado na privacidade do confessionário - Big Brother
02:38

Depois da discussão, Marisa e Pedro trocam beijo apaixonado na privacidade do confessionário

22:08
Marisa furiosa com Pedro por causa de Liliana: «Queria que ela dissesse que está apaixonada por ele» - Big Brother
02:38

Marisa furiosa com Pedro por causa de Liliana: «Queria que ela dissesse que está apaixonada por ele»

22:05
Marisa e Pedro em crise: «Ele deve querer que eu diga a todos que ele é pai dos meus filhos!» - Big Brother
02:25

Marisa e Pedro em crise: «Ele deve querer que eu diga a todos que ele é pai dos meus filhos!»

22:05
Marisa com ciúmes? Cristina Ferreira faz a pergunta mais esperada: «É por ser com a Liliana?» - Big Brother
02:25

Marisa com ciúmes? Cristina Ferreira faz a pergunta mais esperada: «É por ser com a Liliana?»

21:59
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira - Big Brother
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

21:27
«Estou mesmo desiludida, é um autêntico falso!»: Marisa desiludida com concorrente - Big Brother
05:32

«Estou mesmo desiludida, é um autêntico falso!»: Marisa desiludida com concorrente

21:22
Nas costas de Marisa, Pedro faz massagem a Ana - Big Brother
03:46

Nas costas de Marisa, Pedro faz massagem a Ana

21:20
Bruna e Inês no 'corte e costura' sobre Pedro: «É uma pena, acho que ele se ia dar super bem...» - Big Brother
02:59

Bruna e Inês no 'corte e costura' sobre Pedro: «É uma pena, acho que ele se ia dar super bem...»

21:18
Marisa na mira de Inês e Bruna: «Ela quer disparar, mas não dá, sai-lhe a meio gás...» - Big Brother
02:57

Marisa na mira de Inês e Bruna: «Ela quer disparar, mas não dá, sai-lhe a meio gás...»

21:14
Ciúmes? Marisa volta a criticar Pedro: «Estavas ali no meio delas...» - Big Brother
02:02

Ciúmes? Marisa volta a criticar Pedro: «Estavas ali no meio delas...»

21:13
Pedro aconselha Marisa: «Não tens de ser tão derrotista. Já vi pessoas como tu...» - Big Brother
05:20

Pedro aconselha Marisa: «Não tens de ser tão derrotista. Já vi pessoas como tu...»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Vanessa Ferreira apanha susto terrível com filho na Suíça: «Não me lembro de gritar tanto»

  • Secret Story
  • Ontem às 18:00
Vanessa Ferreira apanha susto terrível com filho na Suíça: «Não me lembro de gritar tanto» - Big Brother

A ex-concorrente do Secret Story revela que perdeu o filho no estrangeiro e relata os momentos de pânico.

Vanessa Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores um susto que apanhou com o filho, Matteo. A ex-concorrente do Secret Story revela que, uma vez, perdeu o filho no Museu do Transporte, na Suíça, e entrou em pânico.

A confissão foi feita as redes sociais: «Eu perdi o Matteo. Ele estava ao pé de mim e, de repente, olho e não o vejo. Não me lembro de gritar tanto na minha vida...».

E prosseguiu: «Só de pensar até choro. Já foi há cerca de 2 anos e nunca esquecerei. Agora “rio-me” mas o momento foi aterrorizante».

Por fim, Vanessa deixou bem claro que não quer saber do julgamento dos outros. «Quem estiver pronto para julgar, que trinque a língua. Pois acontece mais rápido do que pensam», findou.

Veja tudo aqui:

Relacionados

Lembra-se de Vanessa Ferreira? Vai ser mãe pela 2.ª vez, após uma gravidez que não vingou. Veja a barriguinha

Vanessa Ferreira da Casa dos Segredos 3 anuncia nova gravidez após superar luto
Temas: Vanessa Ferreira Filho

Fora da Casa

«Bruxaria?»: Afonso Leitão faz afirmação inusitada ao falar da relação de Catarina Miranda

«Bruxaria?»: Afonso Leitão faz afirmação inusitada ao falar da relação de Catarina Miranda

Ontem às 19:18
Francisco Monteiro faz partilha arrepiante: «Impossível não chorar»

Francisco Monteiro faz partilha arrepiante: «Impossível não chorar»

Ontem às 18:57
Aos 61 anos, Elsa Raposo diagnosticada com um cancro pela segunda vez

Aos 61 anos, Elsa Raposo diagnosticada com um cancro pela segunda vez

Ontem às 17:38
Ex-concorrente da Quinta das Celebridades diagnosticada com um cancro: «Voltou a bater à porta, após um ano»

Ex-concorrente da Quinta das Celebridades diagnosticada com um cancro: «Voltou a bater à porta, após um ano»

Ontem às 17:37
Após separação, Sónia Jesus exibe lado mais sexy e a Internet não fica indiferente

Após separação, Sónia Jesus exibe lado mais sexy e a Internet não fica indiferente

Ontem às 16:50
Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista

Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista

Ontem às 16:47
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Esta ex-Big Brother foi Miss Lisboa e uma das maiores 'rivais' de Miguel Vicente. Veja como está hoje

Esta ex-Big Brother foi Miss Lisboa e uma das maiores 'rivais' de Miguel Vicente. Veja como está hoje

Ontem às 16:45
Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista

Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista

Ontem às 16:47
Ana apanha Pedro a fazer massagem especial a Marisa e fica em choque
02:16

Ana apanha Pedro a fazer massagem especial a Marisa e fica em choque

Ontem às 17:09
Liliana e Fábio conversam a sós... Mas todos os concorrentes estão a ouvir! Estas foram as reações
03:16

Liliana e Fábio conversam a sós... Mas todos os concorrentes estão a ouvir! Estas foram as reações

Ontem às 18:39
Ex-concorrente da Quinta das Celebridades diagnosticada com um cancro: «Voltou a bater à porta, após um ano»

Ex-concorrente da Quinta das Celebridades diagnosticada com um cancro: «Voltou a bater à porta, após um ano»

Ontem às 17:37
Ver Mais

Notícias

«Bruxaria?»: Afonso Leitão faz afirmação inusitada ao falar da relação de Catarina Miranda

«Bruxaria?»: Afonso Leitão faz afirmação inusitada ao falar da relação de Catarina Miranda

Ontem às 19:18
Francisco Monteiro faz partilha arrepiante: «Impossível não chorar»

Francisco Monteiro faz partilha arrepiante: «Impossível não chorar»

Ontem às 18:57
Vanessa Ferreira apanha susto terrível com filho na Suíça: «Não me lembro de gritar tanto»

Vanessa Ferreira apanha susto terrível com filho na Suíça: «Não me lembro de gritar tanto»

Ontem às 18:00
Aos 61 anos, Elsa Raposo diagnosticada com um cancro pela segunda vez

Aos 61 anos, Elsa Raposo diagnosticada com um cancro pela segunda vez

Ontem às 17:38
Após separação, Sónia Jesus exibe lado mais sexy e a Internet não fica indiferente

Após separação, Sónia Jesus exibe lado mais sexy e a Internet não fica indiferente

Ontem às 16:50
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

Há 2h e 4min
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

Ontem às 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

Ontem às 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
00:26

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

1 dez, 10:24
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Ontem às 15:32
Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana
02:16

Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana

1 dez, 22:11
Última Hora. Liliana e Pedro 'pegam-se' em pleno direto: «Não ficou no quarto secreto porque não fomos!»
02:03

Última Hora. Liliana e Pedro 'pegam-se' em pleno direto: «Não ficou no quarto secreto porque não fomos!»

1 dez, 22:09
Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...
01:20

Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...

1 dez, 16:56
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Liliana Aguiar abre o coração sobre o filho mais novo: "O Dubai fê-lo crescer"

Liliana Aguiar abre o coração sobre o filho mais novo: "O Dubai fê-lo crescer"

1 dez, 18:29
Após reconciliação, Ana Duarte mostra momento cúmplice com o namorado!

Após reconciliação, Ana Duarte mostra momento cúmplice com o namorado!

1 dez, 12:43
Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

30 nov, 17:41
Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

30 nov, 09:45
Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

29 nov, 16:18
Ver Mais Outros Sites