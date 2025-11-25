Imagens chocantes! Irmã de Fábio sofre grave acidente de viação: «Pensei que seria o meu último dia»

A irmã de Fábio, Vanessa Pereira, e o namorado, o ex-concorrente do Secret Story Cláudio Coelho, sofreram um grave acidente de viação na madrugada de domingo para segunda, quando regressavam a casa após a gala da Casa dos Segredos.

Nas redes sociais, Vanessa Pereira deixou um texto de agradecimento por todo o apoio e mostrou também uma imagem chocante do acidente, na qual se vê o carro capotado na berma da autoestrada, o que mostra a gravidade do acontecimento: «A vida é um sopro», escreveu.

«Quero agradecer a todos por todas as mensagens de carinho e preocupação que estou a receber, de uma forma geral porque não está a ser possível responder individualmente. Felizmente estamos bem e saímos ilesos de toda a situação, apesar do enorme susto pelo que passamos hoje», disse a irmã de Fábio.

A jovem rematou com um aviso importante e uma mensagem forte: «Tenham muito cuidado na estada principalmente com chuva, nunca sabemos quando será o último dia e hoje sinceramente pensei que seria o meu. Só quero chegar a casa e abraçar o meu filho».