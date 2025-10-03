Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Vânia Sá, ex-concorrente de reality-shows, está grávida de uma menina e usou uma ideia muito original para partilhar o sexo do bebé com o avô, de 91 anos, que derreteu a Internet.

«Tive de meter em velocidade 4.0, porque cortar momentos fofos estava fora de questão! O meu avó, com os seus 91 anos, cheio de vida e energia, é a prova viva de que a idade é apenas um número», escreveu na legenda de um vídeo, partilhado na sua página de Instagram.

No vídeo, é possível ver Vânia Sá a perguntar ao avô qual queria que fosse o sexo e depois a acender uma vela que daria a cor correspondente - azul se fosse menino e cor de rosa se fosse menina.

O fumo sai rosa e o momento é muito emoticionante. Veja o vídeo em cima e percorra as galerias de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da gravidez de Vânia Sá.