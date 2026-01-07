Horas antes de ter a filha, Vânia Sá foi alvo de burla: «Dos maiores esquemas que já sofri»

Vânia Sá já deu à luz, mas horas foi confrontada com uma burla que sofreu e a deixou sem saber o que fazer. Nas redes sociais, a ex-concorrente de reality-shows expôs a situação e não calou a revolta.

«Hoje tive aqui um assunto em mãos que me deixou completamente à toa, nem sabia muito bem como vir falar com vocês. Foi se calhar dos maiores esquemas de Internet que eu já sofri», começou por referir nos stories do Instagram.

A ex-concorrente contextualizou: «Eu frequentemente faço doações das peças que sobram e de defeitos para instituições e nunca tive nenhum problema e muitas clientes se juntam a mim».

«Eu fiz uma doação de vários produtos que chegaram ao valor de 10 mil euros e vamos trocando de instituição, porque ficar com roupa que não se vende não é bom para ninguém e o que aconteceu deixou-me paralisada esta manhã e não sei como reagir».

A nortenha continuou: «Nós gostamos de ir alternando as instituições a quem damos e coloquei um post para a primeira pessoa que respondesse como instituição (…) como era muito stock eu tinha mesmo que ter uma assinatura por parte da instituição, que alegasse que tinha recebido as doações para eu dar baixa de stock».

«O que se passa aqui vai além do grave, nós temos o número de telefone, a morada, nós queríamos que as pessoas tivessem um natal melhor e enviámos logo as coisas acreditando que ninguém rouba roupa que é para instituições. Isto não faz o menor sentido na minha cabeça», afirmou indignada.

Vânia Sá revelou ainda: «Enviámos o papel para a pessoa nos passar, a pessoa em questão até nos deu o NIF da instituição, foi feito a fatura para a instituição dar o ok que tinha recebido, porque o stock não pode simplesmente desaparecer de uma loja».

«Quem é que rouba pessoas e necessitados no Natal? Ela já apagou o Facebook, o telemóvel, mas nós temos a morada. Se alguém souber quem é esta burlona entre em contacto, porque isto é muito, muito grave», rematou.