Horas antes de ter a filha, Vânia Sá foi alvo de burla: «Dos maiores esquemas que já sofri»

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça” - Big Brother
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?” - Big Brother
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Horas antes de ter a filha, Vânia Sá foi alvo de burla: «Dos maiores esquemas que já sofri»

Horas antes de ter a filha, Vânia Sá foi alvo de burla: «Dos maiores esquemas que já sofri» - Big Brother

A ex-concorrente ficou «paralisada» com o que lhe aconteceu e não calou a revolta.

Vânia Sá já deu à luz, mas horas foi confrontada com uma burla que sofreu e a deixou sem saber o que fazer. Nas redes sociais, a ex-concorrente de reality-shows expôs a situação e não calou a revolta. 

«Hoje tive aqui um assunto em mãos que me deixou completamente à toa, nem sabia muito bem como vir falar com vocês. Foi se calhar dos maiores esquemas de Internet que eu já sofri», começou por referir nos stories do Instagram. 

A ex-concorrente contextualizou: «Eu frequentemente faço doações das peças que sobram e de defeitos para instituições e nunca tive nenhum problema e muitas clientes se juntam a mim». 

«Eu fiz uma doação de vários produtos que chegaram ao valor de 10 mil euros e vamos trocando de instituição, porque ficar com roupa que não se vende não é bom para ninguém e o que aconteceu deixou-me paralisada esta manhã e não sei como reagir». 

A nortenha continuou: «Nós gostamos de ir alternando as instituições a quem damos e coloquei um post para a primeira pessoa que respondesse como instituição (…) como era muito stock eu tinha mesmo que ter uma assinatura por parte da instituição, que alegasse que tinha recebido as doações para eu dar baixa de stock». 

«O que se passa aqui vai além do grave, nós temos o número de telefone, a morada, nós queríamos que as pessoas tivessem um natal melhor e enviámos logo as coisas acreditando que ninguém rouba roupa que é para instituições. Isto não faz o menor sentido na minha cabeça», afirmou indignada.

Vânia Sá revelou ainda: «Enviámos o papel para a pessoa nos passar, a pessoa em questão até nos deu o NIF da instituição, foi feito a fatura para a instituição dar o ok que tinha recebido, porque o stock não pode simplesmente desaparecer de uma loja». 

«Quem é que rouba pessoas e necessitados no Natal? Ela já apagou o Facebook, o telemóvel, mas nós temos a morada. Se alguém souber quem é esta burlona entre em contacto, porque isto é muito, muito grave», rematou.

