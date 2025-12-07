Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas»

Ao Minuto

19:21
«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite - Big Brother

«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite

10:49
«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes - Big Brother
02:21

«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes

10:17
Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro - Big Brother
02:39

Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro

10:03
Animação total! Leandro acorda no corredor após ser ignorado durante 24h - Big Brother
03:08

Animação total! Leandro acorda no corredor após ser ignorado durante 24h

00:52
Amor no ar: Pedro não resiste e dá novo beijo a Marisa no escurinho do quarto - Big Brother
01:47

Amor no ar: Pedro não resiste e dá novo beijo a Marisa no escurinho do quarto

00:33
Sobe a temperatura! Sozinhos no quarto, Pedro e Marisa dão o beijo mais ‘quente’ de sempre - Big Brother
01:18

Sobe a temperatura! Sozinhos no quarto, Pedro e Marisa dão o beijo mais ‘quente’ de sempre

22:55
Leandro volta a fazer das suas! Concorrentes ignoram mas ele não desiste - Big Brother
04:02

Leandro volta a fazer das suas! Concorrentes ignoram mas ele não desiste

22:27
Fabio revoltado com atitudes de Liliana para com Pedro: «Tu continuas a dar-lhe palco» - Big Brother
03:53

Fabio revoltado com atitudes de Liliana para com Pedro: «Tu continuas a dar-lhe palco»

22:25
«Que arranques logo daqui para fora»: Liliana e Pedro envolvem-se em forte troca de galhardetes - Big Brother
03:35

«Que arranques logo daqui para fora»: Liliana e Pedro envolvem-se em forte troca de galhardetes

21:35
«A Marisa não está aqui a fazer nada»: Liliana e Fábio fazem apostas para expulsão - Big Brother
03:57

«A Marisa não está aqui a fazer nada»: Liliana e Fábio fazem apostas para expulsão

21:14
«Prefiro estar sozinho!»: Leandro dá ‘autêntico show’ no jardim - Big Brother
03:21

«Prefiro estar sozinho!»: Leandro dá ‘autêntico show’ no jardim

21:08
Hilariante! Concorrentes criam estratégia para fugir a Leandro - Big Brother
05:55

Hilariante! Concorrentes criam estratégia para fugir a Leandro

21:03
A missão continua! Leandro boicota jantar dos restantes concorrentes - Big Brother
05:55

A missão continua! Leandro boicota jantar dos restantes concorrentes

20:57
Excluído da atividade de grupo, Leandro acaba a jantar sozinho - Big Brother
03:29

Excluído da atividade de grupo, Leandro acaba a jantar sozinho

19:00
Tensão no ar? Surge nova discórdia entre Pedro e Marisa - Big Brother
08:19

Tensão no ar? Surge nova discórdia entre Pedro e Marisa

18:15
Inês Morais choca colegas com polémica escolha para o seu Top 3 - Big Brother
02:08

Inês Morais choca colegas com polémica escolha para o seu Top 3

18:15
Ana e Liliana envolvem-se em forte discussão: «Não estás mesmo nada bem» - Big Brother
02:34

Ana e Liliana envolvem-se em forte discussão: «Não estás mesmo nada bem»

18:11
Comentadoras em discórdia: Márcia Soares, Teresa Silva e Inês Morais debatem Top 3 - Big Brother
02:16

Comentadoras em discórdia: Márcia Soares, Teresa Silva e Inês Morais debatem Top 3

18:05
Vingança? Leandro percebe que os colegas o estão a ignorar e riposta - Big Brother
03:05

Vingança? Leandro percebe que os colegas o estão a ignorar e riposta

18:04
Inês Morais não se poupa nas críticas a atitude de Liliana: «Não tem noção nenhuma» - Big Brother
10:23

Inês Morais não se poupa nas críticas a atitude de Liliana: «Não tem noção nenhuma»

17:47
Liliana e Fábio fazem fortes críticas a Pedro: «Já não tem nada dentro dele» - Big Brother
04:25

Liliana e Fábio fazem fortes críticas a Pedro: «Já não tem nada dentro dele»

17:41
Bruna é quem mais ridiculariza os colegas na casa? Márcia Soares acredita que sim - Big Brother
03:05

Bruna é quem mais ridiculariza os colegas na casa? Márcia Soares acredita que sim

17:37
Liliana não se poupa nas críticas a Bruna: «Estás a ser completamente mentirosa» - Big Brother
03:39

Liliana não se poupa nas críticas a Bruna: «Estás a ser completamente mentirosa»

17:34
Inês Morais critica Liliana: «O desespero não é de agora» - Big Brother
05:46

Inês Morais critica Liliana: «O desespero não é de agora»

17:24
Liliana provoca colegas e recebe comentários: «Olha o desespero... está mesmo com medo de sair» - Big Brother
02:59

Liliana provoca colegas e recebe comentários: «Olha o desespero... está mesmo com medo de sair»

Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas»

  • Secret Story
  • Há 58 min
Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas» - Big Brother

A ex-concorrente contou que a vida lhe trocou as voltas e o inesperado acabou por se tornar realidade.

Vânia Sá está a viver uma fase feliz da sua vida com a primeira gravidez da pequena Leonor. Já na reta final, a ex-concorrente de reality-shows partilhou uma reviravolta que a sua vida sofreu e que não estava à espera. 

«Sempre me imaginei a viver nesta casa com o pai da criança, ainda sem bebés, a construir o nosso lar de sonho antes de eles chegarem. Mas a vida, na sua maneira tão própria, decidiu trocar a ordem das coisas», começou por referir numa partilha no Instagram.

Vânia Sá acrescentou: «Primeiro vem bebé nr•1 , depois a casa… e o casamento? Talvez nunca. Porque a verdade é simples: a vida não segue roteiros. E, mesmo assim, escreve as histórias mais bonitas. ✨🏡❤️». 

 

O rosto da bebé encanta os fãs

Vânia Sá aproxima-se da reta final da gravidez e presenteou os fãs com fotos inéditas do rosto da filha, Leonor. A ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother fez uma ecografia 3D em que dá para ver as feições da bebé. 

Nos stories do Instagram, Vânia Sá mostrou aos seus seguidores estas imagens e, numa delas, mostra-se a segurar uma das fotografias amorosas da pequena Leonor. A empresária surge com lágrimas nos olhos, emocionada com os retratos especiais da primeira filha.

Pode ver tudo aqui:

 

Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular 

Vânia Sá está a viver um dos períodos mais especiais da sua vida com a chegada iminente da sua filha, Leonor. Conhecida pela sua presença nas redes sociais, a ex-concorrente do Secret Story tem partilhado com emoção cada etapa da gravidez — e o público tem respondido com enorme carinho.
 
Prova disso é que a bebé, que ainda nem nasceu, já se tornou um verdadeiro fenómeno da Internet: a conta de Instagram criada em seu nome soma quase quatro mil seguidores, um número que surpreende e simboliza o afeto que os fãs dedicam à família.
 
 
Nas publicações, Vânia tem mostrado momentos de felicidade e expectativa, revelando detalhes sobre a gravidez e sobre o nome escolhido para a filha. Esta partilha genuína tem cativado milhares de pessoas que acompanham de perto a nova fase da vida da influenciadora.
 
O crescimento rápido da conta de Leonor reflete não apenas a curiosidade do público, mas também a forma como as redes sociais se tornaram um espelho das emoções e das etapas mais íntimas das figuras públicas.
 
 
Mesmo antes de nascer, Leonor já é uma pequena estrela digital. O seu “sucesso” nas redes sociais mostra como o público se envolve emocionalmente com as histórias de quem acompanha, celebrando, junto das mães e pais conhecidos, o início de novas vidas.
 
Para Vânia Sá, este carinho representa mais do que números — é o reflexo da ligação autêntica que tem vindo a construir com os seus seguidores e o prenúncio de um novo capítulo cheio de amor e partilhas.
 
Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da gravidez de Vânia Sá. 
 
 

 

«Irritadíssima»: Vânia Sá não cala revolta. E o motivo afeta milhares de portugueses

Na reta final da gravidez, Vânia Sá faz desabafo surpreendente: «Nunca tomei tanta coisa na minha vida»
Temas: Vânia Sá

