Grávida, Vânia Sá sofre incidente na estrada. E a história é inacreditável

Vânia Sá - que está na reta final da gravidez - sofreu um incidente na estrada, enquanto conduzia rumo à sua loja para fazer mais um direto da roupa que vende e recorreu às redes sociais para contar tudo o que se passou e que fez com que se atrasasse.
«Estava eu na autoestrada e vem a sirene da GNR atrás de mim e a senhora que me mandou parar perguntou 'não sabe o que é que fez?' e eu 'não'», começou por contar a ex-concorrente do Secret Story.
Depois, Vânia Sá revelou o que tinha acontecido: «Conclusão, o meu pai, que é super responsável pelos carros, esqueceu-se de fazer a vistoria à carrinha, portanto alombei e esperei na autoestrada. Por isso, atrasei-me e preciso de ganhar para a multa», disse entre risos.
Veja o vídeo em baixo: