Vânia Sá aponta quem merece vencer o Secret Story - Desafio Final e a resposta é surpreendente

A noite da passada gala de domingo do Secret Story - Desafio Final fica para a história pela sanção a Tiago Rufino e Miguel Vicente e o pedido de casamento de Iury mas no fim é sempre o momento do expulso que marca a Gala do Desafio Final: desta vez, saiu Vânia Sá.

Vânia Sá foi expulsa com apenas 13% da votação para salvar no ‘duelo final’ contra Ossman Idrisse, que continua em jogo. Após a saída da casa, a empresária conversou em exclusivo com a repórter digital, Rita Vassalo.

Sobre a participação no reality, mostrou-se satisfeita: «Gostei, adorei, acho que viver isto 10 anos depois é super diferente. Gostei muito da experiência e não me arrependo de nada, porque uma das dúvidas era será que me ia arrepender depois. Foi muito giro e muito obrigada (...) Efetivamente eu fui ali com duas personagens que já eram personagens do jogo: o Ossman, que eu já sabia, à partida, que tinha muitos fãs, porque via as percentagens cá fora; a Inês que nitidamente tem muitos apoiantes, e o Miguel, sendo que foi nos outros realities, eu não tinha dúvidas que ia sair, portanto estava super tranquila em relação a isso“.

Para vencedor, Vânia aponta Iury Mellany como sendo merecedora do prémio final.

