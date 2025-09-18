Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Conhecida do grande público desde a sua participação marcante na Casa dos Segredos, Vânia Sá atravessa atualmente um dos momentos mais emocionantes da sua vida. A ex-concorrente anunciou que está grávida e prepara-se para abraçar a maternidade pela primeira vez.

Esta semana, Vânia Sá surpreendeu os seguidores ao partilhar um registo muito especial: o som do coração do bebé, acompanhado da primeira fotografia da criança. Na legenda do video e das fotografias especiais, a concorrente escreveu: «Sinto-me 100% realizada em todos os campos e é tão bom poder gritar isso ao mundo! 🤰🏼🤍», o que denota que está mais feliz que nunca.

A imagem foi obtida através de uma ecografia com tecnologia 5D, que oferece uma visualização extremamente nítida e detalhada, permitindo aos futuros pais uma experiência única e emocionante do desenvolvimento do bebé.