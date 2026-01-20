O seu bebé chora muito e não sabe como pará-lo? Vânia Sá descobriu um truque simples e infalível

Vânia Sá foi mãe há umas semanas da pequena Leonor e já descobriu um truque infalível para que a sua bebé pare de chorar. O mais surpreendente é que envolve algo que praticamente todos temos em casa, nas nossas cozinhas: um exaustor.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente do Secret Story partilhou um vídeo no qual mostra a bebé a chorar ao colo da avó, Felicidade Sá - também ela ex-concorrente de um reality-show - e assim que se liga o exaustor ela cala-se milagrosamente: «Exaustor é vida», escreveu Vânia na legenda.

De recordar que Vânia Sá e André Pereira estão a viver numa verdadeira bolha de amor com a filha de ambos, Leonor. A menina nasceu no passado dia 6 de janeiro e esta terça-feira, 20, completou duas semanas de vida.

Veja o vídeo do momento e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da bebé, que derrete corações por onde passa.