Vânia Sá mostra-se lavada em lágrimas, 15 dias após ser mãe: «Deixei de ser quem eu era»

Vânia Sá foi mãe da pequena Leonor há cerca de duas semanas e recorreu às redes sociais para fazer um desabafo profundo e emocionado, no qual se mostra lavada em lágrimas pelos desafios da maternidade.

«Quinze dias a amar o ser mais perfeito de sempre. Quinze dias que também são privação de sono, tentativas de decifrar choros e a consciência constante de que este ser depende apenas de mim. Quinze dias a dar de mamar quase 23 horas por dia, a viver sonâmbula outras tantas e a simplesmente existir no tempo que sobra», escreveu.

A ex-concorrente do Secret Story rematou: «Deixei de ser quem eu era. Sinto-me encurralada. Vejo a minha mãe a trabalhar ainda mais para compensar a minha ausência. E aquilo que eu achava que seria a minha maior dificuldade, o corpo, afinal não tem sido nada... Porque nem tempo tenho para me olhar ao espelho».

Veja em baixo: