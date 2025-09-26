Luxo e caras conhecidas: Conheça todos os detalhes sobre o babyshower de Vânia Sá

Vânia Sá, ex-concorrente da Casa dos Segredos, está a viver uma fase marcante da sua vida e decidiu assinalar a chegada da primeira filha com um baby shower muito animado. A celebração reuniu amigos próximos e várias figuras ligadas ao mundo dos reality shows, transformando o momento num encontro cheio de boa disposição.

A festa destacou-se pela diversidade de surpresas preparadas para os convidados. Música, dança e várias atividades contribuíram para o ambiente descontraído: houve máquina de pipocas, espaço para tatuagens temporárias, pinturas e até uma área dedicada à venda de jóias.

Entre os presentes encontravam-se rostos bem conhecidos do público, como Panelo, Margarida Castro e Gabriel Sousa, do Big Brother 2024, a que se juntaram também Ana Barbosa, Ana Morina, Daniela Santos e Flávia (Nufla).

Nas redes sociais, Vânia partilhou diferentes momentos do baby shower e agradeceu o carinho e a energia positiva recebida, mostrando-se visivelmente feliz. As publicações rapidamente geraram muitas reações e mensagens de apoio dos seguidores.