«Irritadíssima»: Vânia Sá não cala revolta. E o motivo afeta milhares de portugueses

Vânia Sá não calou a revolta esta quarta-feira por um motivo que infelizmente é mais comum do que deveria ser: os barulhos urbanos fora de horas, que afetam milhares de portugueses e não só.

A ex-concorrente do Secret Story mostrou-se indignada por ter sido acordada pelos funcionários da Câmara, que limpavam folhas na rua.

«Porque é que eu estou irritadíssima? Gente, desde as sete da manhã… Eu tenho quase a certeza que isto é proibido (…) às sete da manhã estão uns indivíduos da Câmara a fazer barulho a limpar folhas e eu não percebo (…). Porque é que não podem fazer isso a outra hora?», disse nos stories do Instagram.

A jovem - que está à espera da primeira filha - continuou o desabafo, visivelmente chateada com a situação: «Às sete da manhã devia ser proibido, há tanta gente que trabalha de noite, eu que trabalhei até tarde. Eu dormi quatro horas, é a loucura. Expliquem-me».