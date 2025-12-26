Grávida, Vânia Sá preocupa fãs e esclarece: «Posso ir para o hospital a qualquer momento»

Ao Minuto

19:46
Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá» - Big Brother
02:30

19:42
Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno» - Big Brother
03:03

19:37
Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes - Big Brother
03:49

19:33
Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente - Big Brother
01:36

19:28
Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....» - Big Brother
03:52

19:20
«Assistiu de cadeirinha»: Pedro faz comentário sobre o jogo de Marisa e a casa explode - Big Brother
04:21

19:12
Leandro implacável com Pedro: «Preocupa-se mais com 250 mil euros do que com a amizade» - Big Brother
01:55

18:43
Liliana não poupa Marisa: «Esteve sempre debaixo da asa do Pedro, a mandá-lo trabalhar» - Big Brother
03:36

18:38
Liliana usa pestanas excêntricas oferecidas por Leandro e ninguém consegue conter as gargalhadas - Big Brother
03:03

18:30
Com os olhos a brilhar, Fábio rasga Liliana de elogios: «É de louvar a força, a postura...» - Big Brother
01:48

18:22
«É a minha rainha...»: Leandro declara-se a Marisa e acaba desfeito em lágrimas - Big Brother
05:58

18:14
Pedro lança farpa a Liliana mas é Leandro quem acaba em lágrimas - Big Brother
05:58

18:09
Fábio expõe "facada" de Leandro a Marisa: «Para mim, foi uma traição. Foi falso» - Big Brother
01:39

18:07
Comentadores elogiam o jogo de Leandro e Fábio concorda: «Ele é muito boa pessoa» - Big Brother
01:39

18:00
Concorrentes trocam presentes: Pedro surpreende Leandro com peça íntima que deixou todos a rir - Big Brother
04:05

17:47
Fábio arrependido da relação com Liliana dentro da casa? «Se não me tivesse apaixonado...» - Big Brother
04:14

17:23
Troca de farpas entre Liliana e Leandro parece não ter fim: «Eu dou-te palco quando eu quero e tiro-te o palco quando eu quero» - Big Brother
05:55

17:19
Pergunta de milhões. Liliana deixa Leandro sem palavras: «Se saíres vais-me apoiar?» - Big Brother
02:20

16:35
Leandro perde a cabeça com tudo e todos: «Mais uma pergunta?» - Big Brother
06:28

16:24
Discussão escala e a Voz intervém na conversa: «Em que momento é que eu meti os 250 mil euros à frente da amizade?» - Big Brother
06:35

16:21
Pedro assume não estar chateado com Leandro mas lança farpa ao colega: «Quiseste arranjar conflito onde ele não existia» - Big Brother
03:33

16:17
De costas voltadas. Pedro e Leandro lancham a sós: «Tens caído no teu jogo. Com o cansaço acumulado estás a perder» - Big Brother
04:27

16:10
Análise de Leandro sobre o jogo dos colegas: «Preocupavam-se tanto com isso que se foram preocupar para casa» - Big Brother
01:18

15:25
Liliana e Leandro entram discórdia e a conversa escala para os colegas: «Tu não percebes que não estás bem?» - Big Brother
03:40

15:11
Picardia sem fim. Liliana apelida Leandro de "Gru Maldisposto" - Big Brother
04:18

Grávida, Vânia Sá preocupa fãs e esclarece: «Posso ir para o hospital a qualquer momento»

  • Secret Story
  • Hoje às 16:43
Grávida, Vânia Sá preocupa fãs e esclarece: «Posso ir para o hospital a qualquer momento» - Big Brother

A ex-concorrente deixou os fãs preocupados e apressou-se a esclarecer tudo.

Vânia Sá está prestes a ser mãe e os fãs estão preocupados e atentos à espera do anúncio da chegada da pequena Leonor.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente mostrou uma mensagem de uma seguidora, que estranhou a sua ausência e perguntou se a menina já tinha nascido. 

«Não, ainda não fui para o hospital, a Leonor ainda está aqui dentro, quentinha, quentinha. Já recebi imensas mensagens a perguntar», começou por referir num vídeo daquela rede social.

A ex-concorrente acrescentou: «Eu estou extremamente cansada, mesmo a dar as últimas e sim, posso ir para o hospital a qualquer momento (...) Se eu não tenho nada de interessante para vos dizer, o que é que querem que eu vos diga?». 

Temas: Vânia Sá

