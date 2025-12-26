Grávida, Vânia Sá preocupa fãs e esclarece: «Posso ir para o hospital a qualquer momento»

Vânia Sá está prestes a ser mãe e os fãs estão preocupados e atentos à espera do anúncio da chegada da pequena Leonor.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente mostrou uma mensagem de uma seguidora, que estranhou a sua ausência e perguntou se a menina já tinha nascido.

«Não, ainda não fui para o hospital, a Leonor ainda está aqui dentro, quentinha, quentinha. Já recebi imensas mensagens a perguntar», começou por referir num vídeo daquela rede social.

A ex-concorrente acrescentou: «Eu estou extremamente cansada, mesmo a dar as últimas e sim, posso ir para o hospital a qualquer momento (...) Se eu não tenho nada de interessante para vos dizer, o que é que querem que eu vos diga?».