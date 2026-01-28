«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

Vânia Sá recorreu às redes sociais para fazer um pedido e acabou por revelar algo importante sobre si: 'Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo que me leva a abrir todas as mensagens que recebo», começou por referir.

«Neste momento o Instagram apenas permite bloquear mensagens de novos utilizadores ou de pessoas que nunca me enviaram mensagens. Assim, quem já me contactou alguma vez, continua a conseguir enviar - e como sempre respondi, as mensagens acabam por entrar», disse.

A ex-concorrente apelou: «Peço-vos, por favor, que respeitem isto e que evitem enviar mensagens privadas, a menos que eu abra especificamente uma caixinha de perguntas ou algo semelhante para esse efeito», concluiu.

Veja a partilha: