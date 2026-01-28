«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

Ao Minuto

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Acompanhe ao minuto

«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo» - Big Brother

A ex-concorrente fez uma revelação surpreendente.

Vânia Sá recorreu às redes sociais para fazer um pedido e acabou por revelar algo importante sobre si: 'Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo que me leva a abrir todas as mensagens que recebo», começou por referir. 

«Neste momento o Instagram apenas permite bloquear mensagens de novos utilizadores ou de pessoas que nunca me enviaram mensagens. Assim, quem já me contactou alguma vez, continua a conseguir enviar - e como sempre respondi, as mensagens acabam por entrar», disse.

A ex-concorrente apelou: «Peço-vos, por favor, que respeitem isto e que evitem enviar mensagens privadas, a menos que eu abra especificamente uma caixinha de perguntas ou algo semelhante para esse efeito», concluiu. 

Veja a partilha: 

 

Relacionados

Vânia Sá mostra-se lavada em lágrimas, 15 dias após ser mãe: «Deixei de ser quem eu era»

O seu bebé chora muito e não sabe como pará-lo? Vânia Sá descobriu um truque simples e infalível

Uma imagem que vale mais que mil palavras: o momento íntimo que Vânia Sá decidiu mostrar
Temas: Vânia Sá

Fora da Casa

Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Há 3h e 18min
Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Há 3h e 28min
Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Há 3h e 33min
Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

Hoje às 12:24
«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

Hoje às 11:09
Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

Hoje às 10:11
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

Hoje às 10:11
Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

Hoje às 12:24
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

19 dez 2025, 19:58
Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”
04:25

Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”

Hoje às 10:38
Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família
04:38

Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família

Hoje às 10:10
Ver Mais

Notícias

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Há 44 min
Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Há 3h e 18min
Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Há 3h e 28min
Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Há 3h e 57min
«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

Hoje às 15:07
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Há 3h e 28min
Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

Ontem às 19:41
Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

Ontem às 18:53
Rui Freitas foi insolente com o Instrutor? O clima aquece e Joana D'arc mostra-se preocupada com o colega
04:29

Rui Freitas foi insolente com o Instrutor? O clima aquece e Joana D'arc mostra-se preocupada com o colega

Ontem às 18:41
Noélia faz partilha pormenorizada sobre a história do irmão: «Foi uma benção. Ele é uma estrela»
02:36

Noélia faz partilha pormenorizada sobre a história do irmão: «Foi uma benção. Ele é uma estrela»

Ontem às 18:24
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Pedro Crispim devastado. Morreu o pai do stylist

Pedro Crispim devastado. Morreu o pai do stylist

Há 37 min
Ex-concorrente do "Big Brother" faz partilha devastadora: «O dia que eu mais temia… chegou»

Ex-concorrente do "Big Brother" faz partilha devastadora: «O dia que eu mais temia… chegou»

Há 3h e 19min
Marcia Soares fala de amor e Francisco Monteiro deixa dica: "Tem mesmo de ser em silêncio?"

Marcia Soares fala de amor e Francisco Monteiro deixa dica: "Tem mesmo de ser em silêncio?"

Há 3h e 42min
Catarina Miranda passa por mudança drástica!

Catarina Miranda passa por mudança drástica!

Hoje às 15:04
Após deixar mensagem, Cristina Ferreira muda de ideias... e João Monteiro já reagiu!

Após deixar mensagem, Cristina Ferreira muda de ideias... e João Monteiro já reagiu!

Hoje às 10:13
Ver Mais Outros Sites