Uma imagem que vale mais que mil palavras: o momento íntimo que Vânia Sá decidiu mostrar

Vânia Sá continua a encantar os seguidores enquanto vive as primeiras semanas da maternidade. A ex-concorrente da Casa dos Segredos recorreu às redes sociais para partilhar um registo carregado de simbolismo e emoção, que rapidamente tocou quem a acompanha.

A empresária levou a pequena Leonor a conhecer o membro mais velho da família, proporcionando um encontro raro entre duas gerações separadas por quase um século. O vídeo, partilhado a preto e branco, mostra a bebé ao colo do bisavô, num momento simples, mas profundamente marcante.

«92 anos de diferença! A Leonor foi conhecer o bisavô», escreveu Vânia Sá na legenda da fotografia, sublinhando o impressionante arco temporal que une os dois.

A publicação não passou despercebida e a caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de carinho e emoção.

A ex-concorrente tem partilhado momentos especiais desta nova fase, mostrando-se visivelmente feliz e realizada com a chegada da filha.

Veja o vídeo: