16:57
12:38
05:13

11:35
02:26

11:32
00:50

11:28
01:23

11:24
00:59

15:39
02:58

15:37
04:03

15:35
02:13

15:33
02:32

15:31
01:21

15:29
02:26

15:26
01:28

16:45
16:28
15:48
06:00

10:16
01:21

10:13
02:14

19:29
17:12
17:05
10:24
19:35
19:34
16:49
Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

  • Big Brother
  • 6 ago, 16:34
Vânia Sá, ex-concorrente da Casa dos Segredos, protagonizou um momento comovente nas redes sociais. A futura mamã partilhou o vídeo do momento em que pediu a alguém especial para ser padrinho do seu bebé e a reação está a derreter corações.

Conhecida do grande público desde a sua participação marcante na Casa dos Segredos, Vânia Sá vive agora uma das fases mais especiais da sua vida: está grávida e prepara-se para ser mãe pela primeira vez. Esta semana, a ex-concorrente partilhou com os fãs um momento íntimo e cheio de significado: o instante em que surpreendeu o irmão com um pedido emocionante.

Num vídeo partilhado em formato Reels no Instagram, Vânia revela como preparou tudo em segredo para convidar o irmão a ser padrinho do bebé. Com uma legenda tocante, explicou a escolha: «Sempre disse que, sendo tio, não fazia sentido… mas a verdade é que mais ninguém faria tanto sentido quanto tu».

A criadora de conteúdos sublinhou ainda a profundidade do gesto: «Confio-te a minha vida — e agora confio-te alguém meu».

A publicação, que rapidamente reuniu milhares de visualizações e reações, mostra o lado mais ternurento da família Sá e tem emocionado os seguidores, que não poupam elogios à ligação entre irmãos e ao gesto cheio de amor da futura mamã.

Veja o vídeo aqui:

Recorde como Vânia contou à família que está grávida:

A empresária publicou um vídeo em que surge ao lado da mãe, Felicidade Sá, do irmão e do pai e, de repente, anuncia: «Estou grávida». A família da ex-concorrente da Casa dos Segredos ficou estupefacta.

«A reação da família cá de casa quando souberam da gravidez: A mãe? Toda contente, já a sonhar com o netinho/a. O irmão? Apanhado de surpresa, feliz e contente. E o pai… bom, o pai ficou meio fo**** — vai ter que dormir com a avó agora! 😂 Mas no meio do caos, muito amor. A família cresceu e o coração também. 💛 Ps: Este vídeo foi gravado no meu dia de anos com o pretexto de que ia tirar a fotografia dos 32 da praxe! 😇🥺», escreveu, na legenda do vídeo. 

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de carinho e outras tantas muito emotivas.

Veja tudo aqui:

 

Vânia Sá surpreendeu tudo e todos ao anunciar que estava à espera do primeiro filho, em comum com o companheiro de 11 anos. Depois, a ex-concorrente falou sobre todo o processo, revelando «o sintoma mais grave» da gravidez e mostrando tudo o que os fãs não viram. 

«Tive o primeiro sintoma e mais grave da gravidez quando estava a tirar estas fotografias. FOMEEEEEE!! (Não sabia que estava grávida)», escreveu naquela rede social, onde contou toda a história de como conseguiu 'enganar' os fãs e seguidores sobre a sua gravidez, continuando a publicar fotos sem que ninguém se apercebesse de nada.

Veja ainda: Vânia Sá tem um novo Porsche e o valor mínimo são 200 mil euros. Veja as imagens de que todos falam - Big Brother - TVI

 

