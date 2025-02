Cristina Ferreira questiona Vânia Sá sobre jogo de Miguel Vicente e comenta: «As mulheres desta casa estão dar muito trabalho ao Miguel e...»

Vânia Sá sobre o convite para entrar no «Secret Story – Desafio Final»: «Preferia que não me tivessem ligado»

Vânia Sá abandonou o Secret Story - Desafio Final, este Domingo e esteve à conversa com Cristina Ferreira. A ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final não deixou nada por dizer à apresentadora e falou de tudo o que se passou na sua passagem pela casa mais vigiada do país.

Cristina Ferreira questionou Vânia Sá sobre o jogo atual de Miguel Vicente e esta não deixou nada por dizer. Recorde-se que Vânia Sá entrou com Miguel Vicente dentro do Desafio Final e teve algumas discussões bem intensas com ele.

«As mulheres desta casa estão a dar muito trabalho ao Miguel (Vicente)»

Disse Cristina Ferreira sobre o comportamento de Miguel. Vânia Sá mostrou-se implacável com Miguel Vicente referindo que ele sabe muito bem o que faz e que todas as suas atitudes são pensadas. A ex-concorrente acrescentou ainda que o jogo do Miguel Vicente se baseia muito em levar ao limite, fazer um teatro e depois a vida prossegue.

Acrescentou ainda que, «ele tem muito poder de encaixe».

Cristina Ferreira questionou Vânia Sá sobre quem é que ela achava que era planta na Casa e Vânia foi sincera respondendo que, naquele momento, não havia nenhuma planta. E que aquele que poderia ser considerado planta, o Ossman, está cada vez mais aguerrido.

Já quando a apresentadora a questionou sobre quem queria o justo vencedor da Casa, Vânia Sá foi muito rápida a responder,

«Para mim ganhava a Iury»

Vânia Sá garantiu que Iury tem tudo para ganhar e que tem uma leitura de jogo muito clara. Além disso, é uma pessoa divertida, que se dá a conhecer a toda a gente e é gostada por praticamente todos também.

Um dos temas que também foi abordado na conversa com Vânia Sá foi a sua antagonista Inês Morais. A ex-concorrente acredita que Inês Morais teve medo das suas reações.

«Ela ataca as pessoas de forma gratuita»

garantindo que não se identifica com o jogo da concorrente.

Vânia Sá acrescentou ainda que dentro da casa odiava Inês Morais e que o jogo de ambas não era de todo compatível. Mas questionada por Cristina Ferreira sobre uma possível amizade com Inês, Vânia não fechou totalmente a porta, ainda que seja praticamente impossível.