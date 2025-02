Vânia Sá já sabe quem vai ser a pessoa que vai anunciar a sua gravidez e surpreende Cristina Ferreira: «Vai ser a...»

Vânia Sá abandonou a casa do Secret Story - Desafio Final este domingo. A ex-concorrente esteve no «Dois às 10» para uma conversa sincera com Cristina Ferreira sobre a sua passagem pela casa mais vigiada do país.

A jovem empresária confessou a Cristina Ferreira,

«Já estamos há um anito a tentar, por isso é que me melindrou certos assuntos, porque, obviamente, quando se pára, pensa-se que vai ser mais rápido e acaba-se por ter muitas incertezas, mas é o que tinha que ser.»

Vânia Sá é conhecida por ser pragmática e muito direta. Quando Cristina Ferreira a questionou sobre o facto de estar a tentar engravidar e ainda não ter conseguido, a ex-concorrente confessou: «Eu pensei 'é porque tinha que ser'. É porque eu ainda não tinha que entrar outra vez, porque, efetivamente, se tivesse engravidado ou tivesse um bebé, não ia entrar novamente».

Ainda dentro da conversa sobre a criação de uma família com o namorado André, Vânia Sá fez uma revelação que deixou Cristina Ferreira sem palavras. Quando Cristina Ferreira disse «então daqui a um mês ou dois estás a dizer 'estou grávida». Foi aqui que Vânia revelou sem medos,

«Espero que sim e que seja a Voz a anunciar, irei pedir-lhe isso porque acho que faz parte do nosso percurso e espero muito vir aqui também»

Ainda durante a conversa no «Dois às 10»,

Cristina Ferreira questionou Vânia Sá sobre o jogo atual de Miguel Vicente e esta não deixou nada por dizer. Recorde-se que Vânia Sá entrou com Miguel Vicente dentro do Desafio Final e teve algumas discussões bem intensas com ele.

«As mulheres desta casa estão a dar muito trabalho ao Miguel (Vicente)»

Disse Cristina Ferreira sobre o comportamento de Miguel. Vânia Sá mostrou-se implacável com Miguel Vicente referindo que ele sabe muito bem o que faz e que todas as suas atitudes são pensadas. A ex-concorrente acrescentou ainda que o jogo do Miguel Vicente se baseia muito em levar ao limite, fazer um teatro e depois a vida prossegue.

Acrescentou ainda que, «ele tem muito poder de encaixe».