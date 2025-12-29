Ao Minuto

Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho

Surpresa no Especial! Cristina Ferreira vai entrar na casa do Secret Story 9 esta noite - Big Brother

Surpresa no Especial! Cristina Ferreira vai entrar na casa do Secret Story 9 esta noite

Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida» - Big Brother

Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

Leandro arrasa Pedro e Marisa (e não só): «Ninho de cobras (…) venha o Diabo e escolha» - Big Brother

Leandro arrasa Pedro e Marisa (e não só): «Ninho de cobras (…) venha o Diabo e escolha»

Vânia Sá partilha desabafo tocante antes de conhecer a filha. E comove qualquer um

  Secret Story
  Hoje às 14:49
Vânia Sá emociona fãs com desabafo íntimo antes de conhecer a filha Leonor.

Vânia Sá está grávida de 9 meses e conta os dias para conhecer a filha, Leonor. No final da tarde de domingo, 28 de dezembro, a ex-concorrente partilhou um desabafo emotivo nas redes sociais.

Na publicação, Vânia refletiu sobre os desafios da gravidez: «Estar grávida nem sempre é só alegria. Às vezes é gratidão e medo no mesmo dia. É amor a crescer ao lado de uma dúvida silenciosa. Há momentos de felicidade pura e outros de um cansaço que não se explica.»

A ex-concorrente revelou ainda que esta nova fase da vida não está a ser fácil: «De entusiasmo e de luto pela pessoa que fomos até aqui. De vontade de abraçar o futuro e, ao mesmo tempo, de pedir que o tempo abrande. E está tudo bem. A ambiguidade também é amor.»

Veja aqui a publicação: 

 

Grávida, Vânia Sá preocupa fãs e esclarece: «Posso ir para o hospital a qualquer momento»

Vânia Sá está prestes a ser mãe e os fãs estão preocupados e atentos à espera do anúncio da chegada da pequena Leonor.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente mostrou uma mensagem de uma seguidora, que estranhou a sua ausência e perguntou se a menina já tinha nascido. 

«Não, ainda não fui para o hospital, a Leonor ainda está aqui dentro, quentinha, quentinha. Já recebi imensas mensagens a perguntar», começou por referir num vídeo daquela rede social.

A ex-concorrente acrescentou: «Eu estou extremamente cansada, mesmo a dar as últimas e sim, posso ir para o hospital a qualquer momento (...) Se eu não tenho nada de interessante para vos dizer, o que é que querem que eu vos diga?». 

