Adivinhe quem é! Esta ex-concorrente polémica surge irreconhecível ao lado da mãe

Fotografias antigas de Vânia Sá e da mãe, Felicidade Sá, estão a dar que falar nas redes sociais. A empresária partilhou registos do passado onde surge irreconhecível ao lado da mãe, que também já participou num reality show.

A partilha foi feita no dia de aniversário da mãe. Na legenda, Vânia Sá escreveu: «Parabéns, mãe! Hoje não celebramos só o teu aniversário… celebramos também a chegada do teu novo papel mais doce: vais ser avó. Que privilégio é ver-te transformar esse amor gigante que sempre tiveste por mim, agora multiplicado para a minha bebé.»

A ex-concorrente de reality shows acrescentou ainda: «Obrigada por seres o meu colo, a minha força e a minha referência. Agora, vais ser também o colo mais quentinho da nossa pequenina. Que este novo ciclo te traga ainda mais alegria, saúde e momentos que te enchem o coração. Parabéns, futura avó.»

Recorde-se que, tal como a filha, Felicidade Sá marcou presença num dos reality shows mais populares da televisão portuguesa. A mãe de Vânia Sá foi concorrente do Big Brother 2021, a mesma edição vencida por Ana Barbosa.