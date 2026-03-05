Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Momentos de grande aflição marcaram as últimas partilhas de Vânia Sá nas redes sociais. A ex-concorrente de Secret Story mostrou aos seguidores um episódio de verdadeiro pânico, enquanto seguia de carro com a filha bebé, Leonor, que ainda não tem dois meses.

Num vídeo publicado nas stories do Instagram, ouvem-se os gritos intensos da pequena Leonor, que chorava de forma inconsolável no banco de trás. Ao volante, Vânia Sá soa visivelmente aflita e repete várias vezes que vai parar o carro. “Ai meu Deus, Leonor! A mãe vai sair”, diz, enquanto tenta manter a calma perante a situação.

Nas partilhas seguintes, a empresária mostrou-se ainda bastante preocupada com o desconforto da filha, admitindo não perceber o que estaria a causar aquela reação. Sem conseguir acalmar a bebé, Vânia acabou por recorrer à ajuda de profissionais de saúde que acompanham Leonor, pedindo orientação para perceber o que poderia estar a acontecer.

O momento gerou preocupação entre os seguidores, que rapidamente deixaram mensagens de apoio à antiga concorrente, numa situação que deixou clara a angústia de qualquer mãe perante o choro inconsolável de um bebé.