Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal

É oficial: já nasceu a pequena Leonor, filha da ex-concorrente de reality-shows Vânia Sá. A revelação foi feita por Vânia nas stories do Instagram, onde mostra as primeiras imagens da bebé.

«Leonor de Sá Pereira, 6 de janeiro de 2026», lê-se na legenda do primeiro storie publicado por Vânia, onde se vê apenas as mãos dela e do namorado, André Pereira.

Numa outra partilha, a ex-concorrente mostra a mão da bebé e deixa um aviso: «Bloqueei as mensagens porque ia perder mais tempo a responder-vos do que a ver a minha princesa!».

Por último, Vânia Sá mostrou a bebé (sem revelar o rosto) vestida com um body com o seu nome: «Primeira opção de roupa da minha rainha».

