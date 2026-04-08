Vânia Sá emociona-se com doença da filha: «Dói-me a alma»

Vânia Sá usou o Instagram, na noite desta terça-feira, 7 de abril, para fazer um desabafo emotivo sobre a maternidade. A empresária contou que a filha, Leonor, de apenas três meses, está doente pela primeira vez, deixando-a profundamente abalada.

«Minha boneca está doentinha pela primeira vez! Nasceu no pico do inverno e tal nunca aconteceu! Bastou vir um dia de imenso calor para pela primeira vez ficar doente!», começou por escrever, associando a situação à mudança repentina de temperatura.

A ex-concorrente de reality shows recordou ainda os conselhos das gerações mais velhas, agora com outro significado: «Agora entendo o ‘foge do sol que ficas doente’ de todas as avós e lembro-me da minha com o coração completamente apertado!».

Já na manhã desta quarta-feira, 8 de abril, Vânia Sá voltou a atualizar os seguidores e mostrou a bebé bem-disposta ao acordar, apesar de ainda estar doente. Num novo desabafo, não escondeu a dor que sente: «Maternidade real: dói-me a alma! Queria estar mil vezes doente em vez dela! Como a amo!! Primeira vez a fazer limpeza nasal cheia de medo, mas o sorriso dela no final tranquilizou-me!».

Mais tarde, a empresária partilhou uma imagem da filha a descansar, revelando que a bebé tem tido mais dificuldades devido à doença: «Como não consegue respirar tem menos energia… apenas descansa plenamente no sítio favorito dela! E eu não tenho nada mais importante para fazer!».