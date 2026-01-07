Vânia Sá mostra imagem inédita do parto e revela: «Chorei de medo, de tristeza, de raiva»

Já nasceu a filha de Vânia Sá, ex-concorrente de reality-shows. A revelação foi feita por Vânia nas stories do Instagram, onde mostra as primeiras imagens da bebé.

Depois da grande revelação, a nortenha recorreu à mesma rede social para partilhar outro storie, onde dá conta que o parto não correu como esperado, o que a deixou num misto de sensações.

«Não foi o parto dos meus sonhos! Não foi o parto para o qual me preparei! Chorei de medo, de tristeza, de raiva... e o final foi uma cesariana. Quando me sentir melhor conto-vos!», revelou.

Antes desta revelação, Vânia Sá contou ao mundo que já tinha dado à luz: «Leonor de Sá Pereira, 6 de janeiro de 2026», lê-se na legenda do primeiro storie publicado, onde se vê apenas as mãos de Vânia e do namorado, André Pereira.

Numa outra partilha, a ex-concorrente mostra a mão da bebé e deixa um aviso: «Bloqueei as mensagens porque ia perder mais tempo a responder-vos do que a ver a minha princesa!».

Por último, Vânia Sá mostrou a bebé (sem revelar o rosto) vestida com um body com o seu nome: «Primeira opção de roupa da minha rainha».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as primeiras imagens da pequena Leonor.